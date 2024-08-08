Специальная военная операция на Украине закончится безоговорочной победой России, аналогично конфликту в Грузии в 2008 году. Об этом заявил в социальной сети X заместитель председателя Совета Безопасности РФ Дмитрий Медведев, обращаясь к англоязычной аудитории.
В 2008 г. мы защитили свой народ и отстояли интересы нашей страны после набега этого урода [экс-президента Грузии Михаила] Саакашвили. Нынешняя военная кампания также закончится безоговорочной победой России.
В ночь на 8 августа 2008 года произошло вооруженное столкновение в Южной Осетии. Грузия атаковала столицу самопровозглашенной республики, Цхинвал, стремясь взять её под контроль. Абхазия и Южная Осетия провозгласили свою независимость еще в 1990-е годы.
Медведев, находившийся тогда на посту президента России, объявил о начале миротворческой миссии в Южной Осетии и направил российские войска в зону конфликта. 12 августа он объявил об окончании операции по принуждению Грузии к миру, а 26 августа Россия признала независимость Абхазии и Южной Осетии. Венесуэла, Сирия, Никарагуа и Науру тоже признали их независимость, однако Грузия продолжает считать эти территории своими.
Нина Лютикова