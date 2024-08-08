Медведев сравнил спецоперацию на Украине с конфликтом в Грузии

Медведев, находившийся тогда на посту президента России, объявил о начале миротворческой миссии в Южной Осетии и направил российские войска в зону конфликта. 12 августа он объявил об окончании операции по принуждению Грузии к миру, а 26 августа Россия признала независимость Абхазии и Южной Осетии. Венесуэла, Сирия, Никарагуа и Науру тоже признали их независимость, однако Грузия продолжает считать эти территории своими.