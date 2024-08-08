Лукашенко рассказал, что будет, если рухнет Россия

На встрече глава государства призвал к сохранению единства и сотрудничества на пространстве Содружества и предостерег от попыток искать какую-то сиюминутную выгоду.



«В последнее время сложилась такая ситуация, в том числе и в связи с проведением СВО в Украине, что многие — и руководители, и силовики, чего быть категорически не должно, — начали какую-то для себя выгоду в этом искать, — отметил белорусский лидер. — Вы знаете, мужики, исходя из своего опыта, скажу, что жизнь такая бурная сейчас и очень изменчивая. Многие ищут выгоду, в том числе уходя от общего нашего, созданного в советские времена тренда развития. Некоторые (думают. — Прим. БЕЛТА): “Подальше от России будем держаться, она под санкциями. Мы как-то боимся попасть под них и так далее… Ищем свою выгоду”. Не делайте этого».



«Кто его знает, что будет завтра с нами, с нашими государствами, и не придется ли к той же России обратиться за помощью. А последние события говорят о том, что никому мы не нужны. Ни Россия, ни мы с вами и так далее. Нам надо держаться вместе», — призвал глава государства.