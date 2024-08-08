ЦИК РФ спрогнозировала явку на выборах Главы Башкирии

«В регионе мы всегда отмечаем высокую явку, и по представленным соцопросам в выборах планируют принять участие от 68% до 75% избирателей», — сказал он.
Напомним, в единый день голосования в республике состоятся выборы Главы Башкирии, а также депутата Госсобрания РБ по Уфимскому одномандатному округу № 54 и свыше 200 избирательных кампаний в органы местного самоуправления.
В официальный список кандидатов на пост руководителя региона вошли Радий Хабиров (от «Единой России»), Иван Сухарев («ЛДПР»), Владимир Нагорный («Справедливая Россия»), Артур Шайнуров («КПРФ») и Ильшат Тимерьянов («Новые люди»).
Традиционно в период избирательной кампании работает телефон горячей линии: 8−800−347−54−54.