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ЦИК РФ спрогнозировала явку на выборах Главы Башкирии

Член Центральной избирательной комиссии России Евгений Шевченко в передаче «Салям» на БСТ из ЦУР озвучил прогноз по явке в единый день голосования, который пройдет в Башкирии 6, 7 и 8 сентября.

Источник: Башинформ

«В регионе мы всегда отмечаем высокую явку, и по представленным соцопросам в выборах планируют принять участие от 68% до 75% избирателей», — сказал он.

Напомним, в единый день голосования в республике состоятся выборы Главы Башкирии, а также депутата Госсобрания РБ по Уфимскому одномандатному округу № 54 и свыше 200 избирательных кампаний в органы местного самоуправления.

В официальный список кандидатов на пост руководителя региона вошли Радий Хабиров (от «Единой России»), Иван Сухарев («ЛДПР»), Владимир Нагорный («Справедливая Россия»), Артур Шайнуров («КПРФ») и Ильшат Тимерьянов («Новые люди»).

Традиционно в период избирательной кампании работает телефон горячей линии: 8−800−347−54−54.