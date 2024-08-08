В ЕС заявили, что события в Курской области не повлияют на поддержку Украины

«Мы постоянно в контакте с нашими партнерами в Киеве, — сказал он. — Что касается событий в Курске, это не мы должны комментировать. Евросоюз никак в этом не задействован и не комментирует оперативную ситуацию на земле. Но мы полностью поддерживаем украинские действия по защите суверенитета и территориальной целостности».