В ЕС заявили, что события в Курской области не повлияют на поддержку Украины

«Наша позиция определена рядом решений Европейского совета, и она остается неизменной с февраля 2022 года: это полная поддержка Украины и ее военных усилий: она включает политическую, финансовую, дипломатическую и военную помощь, и в этом ничего не изменилось», — заявил он отвечая на вопрос, как изменят украинские удары по территории России позицию Евросоюза.
«Право защищать себя включает также право наносить удары по противнику на его территории», — добавил Стано.
«Мы постоянно в контакте с нашими партнерами в Киеве, — сказал он. — Что касается событий в Курске, это не мы должны комментировать. Евросоюз никак в этом не задействован и не комментирует оперативную ситуацию на земле. Но мы полностью поддерживаем украинские действия по защите суверенитета и территориальной целостности».
Ранее глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен объявила, что суммарная поддержка киевского режима Евросоюзом и его странами-членами уже достигла €108 млрд.