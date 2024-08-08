Беларусь ждет приглашения Литвы взять пробы воды возле Игналинской АЭС

«Ваш вопрос позволяет мне сказать о том, что может быть, у нас (у белорусской стороны — Sputnik) есть претензии. Например, с 2019 года мы не имеем ответа от наших литовских коллег в рамках подписанного технического протокола по производству совместных измерений на трансграничных водных объектах», — заявила Трафимчик, отвечая на вопрос журналиста, есть ли претензии к Беларуси со стороны Литвы по поводу радиационного фона.