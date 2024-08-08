Беларусь ждет приглашения Литвы взять пробы воды возле Игналинской АЭС

МИНСК, 8 авг — Sputnik. Литва уже почти пять лет не приглашает белорусских специалистов по радиационному мониторингу для забора воды в озере Дрисвяты рядом с Игналинской АЭС, сообщила на пресс-конференции заместитель начальника службы радиационного мониторинга — начальник отдела радиационного мониторинга Белгидромета Зоя Трафимчик, передает Sputnik.
«Ваш вопрос позволяет мне сказать о том, что может быть, у нас (у белорусской стороны — Sputnik) есть претензии. Например, с 2019 года мы не имеем ответа от наших литовских коллег в рамках подписанного технического протокола по производству совместных измерений на трансграничных водных объектах», — заявила Трафимчик, отвечая на вопрос журналиста, есть ли претензии к Беларуси со стороны Литвы по поводу радиационного фона.
По ее словам, в 2019 году был последний визит литовских специалистов в Беларусь, когда были проведены совместные отборы проб, лабораторные сличения, составлены протоколы.
«Теперь шар на стороне наших соседей, потому что с 2019 года мы каждый год запрашиваем выезд наших специалистов на трансграничную территорию Литовской Республики, чтобы тоже отобрать пробы воды, например, на озере Дрисвяты и посмотреть, как там безопасно “выводится” Игналинская атомная электростанция. К сожалению, нет ответа», — сказала Трафимчик.
При этом в Минске рассчитывают, что получат приглашение от литовской стороны, чтобы в рамках подписанных соглашений отобрать пробы воды из озера Дрисвяты.
По словам представителя Белгидромета, соседним странам можно не волноваться в плане радиационного фона в Беларуси и предоставлении информации о нем.
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Игналинская АЭС была запущена в 1983 году. Это единственная в странах Балтии АЭС с «чернобыльским» типом реактора. ИАЭС была остановлена в 2009 году, на этом решении настоял Евросоюз.
Ранее плановым выводом из эксплуатации атомных станций с реактором такого типа не занималась ни одна из стран. Демонтаж ИАЭС в основном финансируется за счет средств ЕС. Срок его завершения из-за сложности процесса Литва перенесла с 2029 года на 2038 год.
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