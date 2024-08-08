Радий Хабиров провел рабочую встречу с начальником КбЖД Вячеславом Дмитриевым

Руководитель региона поблагодарил руководство Российских железных дорог за тесное сотрудничество в развитии транспортного обслуживания и транспортно-логистических услуг.
Благодаря тесному партнерству республика вышла в лидеры по пассажирским перевозкам среди регионов, которые обслуживает Куйбышевская железная дорога. Число пассажиров, отправленных из республики в прошлом году, выросло более чем на 20% до 5,3 млн человек (+21,6% к 2022 году).
Вячеслав Дмитриев в свою очередь отметил, что количество отправленных пассажиров за 7 месяцев 2024 года составило 3,5 млн человек (увеличение на 20,3% к аналогичному периоду прошлого года). Из них в дальнем следовании — 581 тыс. человек, в пригородном сообщении — 2,9 млн человек.
«Объемы перевозок пассажиров увеличились за счет использования современных электропоездов “Ласточка” и рельсового автобуса “Орлан”, запуска “Южного”, “Западного” “Восточного” экспрессов, реализации проекта “Городская электричка”.
В июне-июле 2024 года (после поступления пятого состава электропоезда “Ласточка”) увеличено количество пригородных поездов в городской черте Уфы, что увеличило количество перевезенных пассажиров. Поступление электропоезда “Финист” позволит повысить качество организации перевозок на “Восточном экспрессе” маршрут Уфа — Белорецк. После поступления в 2025 года двухсистемного электропоезда “Финист” станет возможным продление маршрута Уфа — Белорецк до станции Магнитогорск и назначение пригородного поезда Магнитогорск — Сибай составом “Орлан”, — отметил Вячеслав Дмитриев.
Во время встречи также был рассмотрен вопрос по реализации проекта развития Уфимского железнодорожного узла со строительством вторых путей на участке Дема — Иглино (Южный обход Уфы). Минтрансом, Минэкономразвития и Минфином России проект одобрен как стратегический. В настоящее время ОАО «РЖД» проводится работа по выделению из Фонда национального благосостояния средств на реализацию проекта (29,1 млрд рублей). Рассмотрение возможности реализации проекта планируется после 2025 года.
Как сообщал «Башинформ», с 10 августа 2024 года в Башкортостане начнет курсировать новый электропоезд серии ЭС104 «Финист» в 5-вагонном исполнении по маршруту «Уфа — Белорецк — Уфа» по выходным дням.