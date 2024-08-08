Радий Хабиров провел рабочую встречу с начальником КбЖД Вячеславом Дмитриевым

Во время встречи также был рассмотрен вопрос по реализации проекта развития Уфимского железнодорожного узла со строительством вторых путей на участке Дема — Иглино (Южный обход Уфы). Минтрансом, Минэкономразвития и Минфином России проект одобрен как стратегический. В настоящее время ОАО «РЖД» проводится работа по выделению из Фонда национального благосостояния средств на реализацию проекта (29,1 млрд рублей). Рассмотрение возможности реализации проекта планируется после 2025 года.