Президент Азербайджана Ильхам Алиев прибыл в Астану

Отметим, что в последний раз президент Азербайджана был в Астане в начале июля — тогда он участвовал в саммите Шанхайской организации сотрудничества. Вчера в столицу прилетел президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев. Сегодня в Акорде его торжественно встретил Касым-Жомарт Токаев, после начались переговоры и было подписано множество различных двусторонних документов. Кроме того, президент Токаев наградил Мирзиеева высшей государственной наградой Казахстана.