В The National Interest оценили взаимодействие России, Китая и Ирана в Центральной Азии

Еще одной проблемой являются разные подходы трех стран к исламистским группировкам. Хотя все три государства выступают против экстремизма, они, как пишет издание, расходятся во мнениях о том, какие именно группировки следует причислять к экстремистским. Иран, по словам авторов, исторически поддерживал такие исламистские движения в Центральной Азии, как Партия исламского возрождения Таджикистана, «Хизб ут-Тахрир» и Исламское движение Узбекистана (все три запрещены в РФ как террористические организации). А Россия и Китай, со своей стороны, считают исламистское движение угрозой для региональной и внутренней безопасности. Москва и Пекин разделяют схожие мнения относительно этих организаций и убеждены, что они являются дестабилизирующим фактором из-за своей радикальной идеологии.