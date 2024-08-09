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В The National Interest оценили взаимодействие России, Китая и Ирана в Центральной Азии

Россию, Китай и Иран в Центральной Азии объединяет соперничество с США, однако их нынешнее сотрудничество скорее является стратегически выгодным шагом, чем устоявшимся альянсом, считают авторы статьи в The National Interest Арман Махмудян и Валентина Пеголо.

Источник: РИА "Новости"

Пока усиление многополярности испытывает устойчивость либерального международного порядка, государства спешат экономически отделиться от своих политических конкурентов.

В результате Центральная Азия — критически важный регион из-за своих природных ресурсов и географического положения — превращается в плацдарм для соперничества мировых и региональных держав.

Россия после начала военного конфликта на Украине все больше полагается на Центральную Азию как транзитный коридор, связывающий Азиатско-Тихоокеанский регион, Ближний Восток и Европу и помогающий в обход санкций наладить экспорт энергоносителей.

Китай, чьи региональные интересы сосредоточены на инициативе «Один пояс, один путь», стремится обеспечить себя дешевыми энергией и сырьем и застраховаться от потенциальной экономической отстыковки от Европы.

Иран же намерен использовать свои культурные связи для развития стратегических транспортных коридоров в обход конкурентов, что усилит его влияние и смягчит экономическую изоляцию.

По мнению The National Interest, конкуренция трех стран в Центральной Азии порождает конфликт интересов в сферах безопасности, энергетики и торговли.

Безопасность

Россия, Китай и Иран заинтересованы в противодействии влиянию США в Центральной Азии. После терактов 11 сентября 2001 года США создали военные базы в Киргизии и Узбекистане для поддержки операций в Афганистане. После закрытия этих баз США приступили к реализации программ сотрудничества в области безопасности, занимаясь обучением военных в странах Центральной Азии и проводя с ними совместные учения.

Борьба с терроризмом в этом регионе стала общей заботой и для Москвы, Пекина и Тегерана. Опасения по поводу «Исламского государства» и «Аль-Каиды» (обе запрещены в РФ как террористические организации) привели к сотрудничеству стран в области безопасности и обмену разведывательными данными в рамках Шанхайской организации сотрудничества (ШОС), полноправным членом которой Иран стал в 2023 году.

Но, несмотря на общие интересы, у России, Китая и Ирана, по мнению авторов статьи, есть и конкурирующие цели в этом регионе, в частности в плане доминирования в сфере безопасности. Россия традиционно отличается самым крупным военным присутствием в Центральной Азии: у нее есть базы в Таджикистане и Киргизии, она возглавляет Организацию договора о коллективной безопасности (ОДКБ).

Китай, согласно The National Interest, чтобы уравновесить доминирование России, не бросая ей прямого вызова, расширил свое участие в сфере безопасности в рамках ШОС и создал военный форпост быстрого реагирования в Таджикистане. Иран, в свою очередь, стремится компенсировать отсутствие у него военного потенциала в Центральной Азии с помощью партнерства в сфере безопасности и экономики.

Еще одной проблемой являются разные подходы трех стран к исламистским группировкам. Хотя все три государства выступают против экстремизма, они, как пишет издание, расходятся во мнениях о том, какие именно группировки следует причислять к экстремистским. Иран, по словам авторов, исторически поддерживал такие исламистские движения в Центральной Азии, как Партия исламского возрождения Таджикистана, «Хизб ут-Тахрир» и Исламское движение Узбекистана (все три запрещены в РФ как террористические организации). А Россия и Китай, со своей стороны, считают исламистское движение угрозой для региональной и внутренней безопасности. Москва и Пекин разделяют схожие мнения относительно этих организаций и убеждены, что они являются дестабилизирующим фактором из-за своей радикальной идеологии.

Эти расхождения осложняют трехстороннее сотрудничество в борьбе с угрозами безопасности, поскольку каждая страна отдает предпочтение своим идеологическим позициям и стратегическим альянсам.

Энергоносители

Конфликт на Украине и отказ европейских стран от российского газа привел к сближению энергетических интересов России и Китая в Центральной Азии. Способности Запада активизироваться в данном регионе в краткосрочной перспективе серьезно ограничены в связи с отсутствием жизнеспособных альтернативных экспортных маршрутов.

В октябре 2023 года Россия развернула поток газа в системе газопровода «Средняя Азия — Центр», и российский газ пошел в бывшие советские республики и через Узбекистан в Китай. Он стал ключевым источником дешевой энергии для Пекина, а его экспорт превысил экспорт туркменского газа. Китай, согласно изданию, воспользовался сложившейся ситуацией, требуя от Москвы более выгодных условий для нового газового трубопровода «Сила Сибири».

Однако энергетические отношения Пекина и Москвы нельзя назвать стратегическими, они скорее складываются под влиянием текущей ситуации, считают авторы. Россия и Китай стремятся не допустить выход стран Центральной Азии на другие экспортные рынки и ограничить роль Ирана на энергетическом направлении.

Новая роль России как экспортера энергоносителей в Евразии изменила статус-кво в регионе, поставив бывшие советские республики перед непростым выбором. Согласно The National Interest, больше всего из-за разворота России на восток может потерять Туркменистан: поток более дешевого российского газа на евразийский рынок угрожает примерно 80% государственных доходов Туркменистана, и он спешно ищет новые рынки сбыта.

Это подстегнуло интерес к завершению двух многолетних проектов: трубопровода Туркменистан-Афганистан-Пакистан-Индия (ТАПИ) с предполагаемыми поставками туркменского газа в Европу через Пакистан и транскаспийского трубопровода, соединяющего Туркменистан с южным газовым коридором Европы через Азербайджан.

Однако сроки завершения строительства ТАПИ остаются неопределенными из-за его запланированного прохождения через Афганистан, тогда как транскаспийский коридор — ключевой элемент усилий Европы по снижению зависимости от российского газа — не сможет помешать Китаю закрепить свое доминирующее положение на туркменском газовом рынке.

Торговля

The National Interest, подчеркивает, что недавние геополитические конфликты не изменили фундаментально коммерческие интересы Ирана, Китая и России в Центральной Азии. Более того, стратегическое значение региона возросло по двум причинам.

Во-первых, как пишут авторы, государства Центральной Азии, в частности Казахстан и Киргизия, стали критически важным звеном для обхода Россией санкций. Во-вторых, Россия, Китай и Иран стремятся извлечь выгоду из недавнего экономического роста Центральной Азии. Пекин и Москва могут выиграть от сотрудничества по исключению Ирана из энергетического рынка, а Иран и Китай — от торгового сотрудничества в рамках инициативы «Один пояс, один путь» (ОПОП) в ущерб России.

Китай смог значительно укрепить свои торговые позиции в регионе, пока Россия занята разрешением конфликта на Украине. Особенно усилились позиции Поднебесной в Киргизии и Узбекистане. К тому же китайская инициатива ОПОП сосредоточена на расширении Среднего коридора, соединяющего китайских производителей с европейскими потребителями через Центральную Азию и Иран, минуя Россию.

Функционирование Среднего коридора ОПОП — беспроигрышный сценарий для Европы и Китая. Он обеспечивает альтернативные торговые пути и ограждает стороны от чрезмерной зависимости от морских цепочек поставок, подверженных геополитическим потрясениям и блокадам через Тайваньский пролив и Суэцкий канал соответственно.

Однако в последнее время коммерческие проекты Китая затормозились, и вызвано это, по мнению The National Interest, неблагоприятными внутренними экономическими условиями. Динамика прямых иностранных инвестиций Китая в Центральную Азию с начала 2024 года существенно замедлилась.

Авторы статьи приходят к выводу, что, несмотря на очевидные конфликты интересов между Россией, Китаем и Ираном в Центральной Азии, они продолжают сотрудничать в борьбе с общими угрозами и стремятся изменить международный порядок. И пока западные страны не приступят к реализации долгосрочного стратегического плана взаимодействия в этом регионе, вряд ли эти «тлеющие противоречия» столкнут лбами Москву, Пекин и Тегеран.

Марина Светлова