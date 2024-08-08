Первая в Скандинавии страна разрешила полиции использовать резиновые пули

Напомним, в апреле 2022 года в Швеции произошли массовые протесты, вызванные сожжением Корана лидером датской ультраправой партии «Жесткий курс» Расмусом Палуданом. В ходе беспорядков, которые охватили такие города, как Стокгольм, Мальме, Линчепинг, Норрчепинг и Эребру, пострадали около 180 полицейских. Эти события нанесли значительный ущерб, который был оценен в десятки миллионов крон и лег на плечи шведских налогоплательщиков.