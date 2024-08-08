Первая в Скандинавии страна разрешила полиции использовать резиновые пули

Такой шаг был предпринят Стокгольмом после тщательного анализа протестов, произошедших в Швеции весной 2022 года. По утверждению инициаторов, применение резиновых пуль способствует повышению безопасности сотрудников правопорядка и уменьшает вероятность серьезных травм при задержаниях.
На данный момент шведская полиция не обладает специализированным оружием для действий против нарушителей на расстоянии.
«40-миллиметровые резиновые пули безопасны и эффективны на расстоянии 20−40 метров», — заявил Ульф Санд, отвечающий за разработку оснащения Национального оперативного управления полиции.
Однако организация Amnesty International выразила обеспокоенность по поводу этой инициативы, приводя в пример многочисленные травмы и увечья, вызванные подавлением демонстраций «желтых жилетов» во Франции. Критики нововведения утверждают, что при использовании на малом расстоянии снаряды способны проникать сквозь кожу, представляя особую опасность для пожилых и слабых людей.
Напомним, в апреле 2022 года в Швеции произошли массовые протесты, вызванные сожжением Корана лидером датской ультраправой партии «Жесткий курс» Расмусом Палуданом. В ходе беспорядков, которые охватили такие города, как Стокгольм, Мальме, Линчепинг, Норрчепинг и Эребру, пострадали около 180 полицейских. Эти события нанесли значительный ущерб, который был оценен в десятки миллионов крон и лег на плечи шведских налогоплательщиков.
Нина Лютикова