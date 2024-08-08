Минэнерго Молдовы опасается прекращения транзита газа через Украину

КИШИНЕВ, 8 авг — Sputnik. Министерство энергетики намерено инициировать введение в Молдове режима повышенной готовности на рынке природного газа, сообщил глава ведомства Виктор Парликов на брифинге.
Он подчеркнул, что на данный момент никаких трудностей с поставками газа нет. По словам министра, решение о введении режима повышенной готовности было принято по предложению компании «Вестмолдтрансгаз», которой украинский транспортировщик сообщил о возможных рисках с перебоями поставок газа в связи с военными действиями в районе газораспределительной станции в Судже Кировской области России.
«На данный момент нет никаких перебоев, каких-либо чрезвычайных ситуаций, непосредственной угрозы для системы. Но транспортный оператор из Украины сообщил нам, что существует возможная ситуация риска, что, как и при любых военных действиях, могут возникнуть определенные ограничения», — сказал Парликов.
Он пояснил, что режим заключается в наблюдении за ситуацией, которая предполагает определенные риски. Комиссия по чрезвычайным ситуациям решит, нужно ли принимать срочные меры для вмешательства.