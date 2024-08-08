Минэнерго Молдовы опасается прекращения транзита газа через Украину

Он подчеркнул, что на данный момент никаких трудностей с поставками газа нет. По словам министра, решение о введении режима повышенной готовности было принято по предложению компании «Вестмолдтрансгаз», которой украинский транспортировщик сообщил о возможных рисках с перебоями поставок газа в связи с военными действиями в районе газораспределительной станции в Судже Кировской области России.