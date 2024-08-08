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Волгоград отправит в Курскую область гуманитарный конвой

В регионе собирают технику, продукты, товары первой необходимости для жителей Курской области.

Помощи пострадавшей от провокаций ВСУ Курской области посвятил оперативное совещание 8 августа губернатор Андрей Бочаров. Волгоградские власти начинают собирать гуманитарный конвой для отправки в пострадавший регион, которому нанесен очень серьезный ущерб, сообщает пресс-служба администрации Волгоградской области.

Как рассказали сайту volgograd.kp.ru в администрации области, Андрей Бочаров связался с руководством Курской области и узнал, какая помощь необходима в первую очередь.

— Мы приступили к формированию гуманитарного конвоя с необходимым объемом грузов: оборудованием, техникой, материалами, продуктами питания и товарами первой необходимости, которые планируем направить в приоритетном порядке на пострадавшие территории Курской области, — дал задание участникам совещания Бочаров.

Накануне волгоградский губернатор также заявил, то область готова направить на пострадавшие территории специалистов самого разного профиля.