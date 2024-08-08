Волгоград отправит в Курскую область гуманитарный конвой

— Мы приступили к формированию гуманитарного конвоя с необходимым объемом грузов: оборудованием, техникой, материалами, продуктами питания и товарами первой необходимости, которые планируем направить в приоритетном порядке на пострадавшие территории Курской области, — дал задание участникам совещания Бочаров.