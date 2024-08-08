Казахстан готов увеличить экспорт товаров в Узбекистан на $550 млн

Казахстан и Узбекистан являются крупнейшими торговыми партнерами в Центральной Азии. Страны намерены довести объем товарооборота до 5 млрд долларов, а затем до 10 млрд долларов. Об этом сказал президент Казахстана, выступая с совместным заявлением для представителей средств массовой информации, сообщает пресс-служба Акорды.
Для достижения данного показателя необходимо расширить ассортимент продукции, устранить барьеры, препятствующие экономической интеграции.
«Уже сегодня мы готовы увеличить экспорт товаров в Узбекистан на 550 млн долларов, то есть расширить переработанную продукцию на 40 видов наименований. Узбекские партнеры также поставляют в нашу страну свои товары. Кроме того, сегодня мы обсудили вопросы наращивания сотрудничества в сфере сельского хозяйства. В прошлом году объем товарооборота в этой отрасли достиг 1,7 млрд долларов, что составляет порядка трети от общего объема торговли. Казахстан заинтересован в поставках из Узбекистана социально значимых продовольственных товаров. В свою очередь мы продолжим экспортировать муку, пшеницу и другие продукты нашим узбекским партнерам», — сказал глава государства.
Президент заявил о необходимости реализации новых и масштабных проектов в сфере промышленности. На сегодня насчитывается порядка 70 таких проектов общей стоимостью более 3 млрд долларов.
«Успешно реализуются проекты в машиностроении, металлургии, автомобилестроении, производстве бытовой техники, текстильной промышленности, фармацевтике и других сферах. Все это позволит нашим странам создать более 14 тыс. новых рабочих мест. Большие возможности имеются в таких отраслях, как энергетика, коммуникации, космические технологии и цифровизация. Мы уделяем приоритетное внимание укреплению партнерства в этом направлении. Вчера в Астане состоялись бизнес-форум и шестое заседание Делового совета, на котором предпринимателями двух стран были подписаны крупные коммерческие контракты и другие важные документы. Наши правительства должны создавать благоприятные условия для успешной работы совместных предприятий. Важно эффективно использовать потенциал межрегиональных связей. Углублению отношений также в значительной степени способствует реализация соглашений, заключенных между регионами. До конца года планируется проведение очередного Форума межрегионального сотрудничества», — заявил Касым-Жомарт Токаев.
Важной темой обсуждения стало взаимодействие в транспортно-логистической отрасли. Президенты рассмотрели вопросы эффективного использования Транскаспийского маршрута и коридора «Север — Юг», обменялись мнениями по реализации совместных проектов в рамках строительства Трансафганской железной дороги. Проработан вопрос открытия новых пунктов пропуска на границе.
«Считаем, что интеграция в этом направлении придаст новый импульс взаимной торговле», — подчеркнул он.
Касым-Жомарт Токаев высказался и по вопросу координации работы в водно-энергетической сфере. «В настоящее время ответственные за эту отрасль ведомства двух стран тесно взаимодействуют. Межгосударственные водохозяйственные структуры работают в соответствии со специальным графиком», — сказал президент Казахстана.
Касым-Жомарт Токаев сообщил, что на встречах обсудили ключевые инициативы, направленные на сближение молодежи Казахстана и Узбекистана.
«Хорошей традицией стало ежегодное проведение Конгресса молодежи двух стран. У нас обучаются порядка 6 тыс. узбекских студентов. Казахская молодежь также получает образование в высших учебных заведениях Узбекистана. Сегодня в Чирчике открылся филиал Южно-Казахстанского университета имени Мухтара Ауэзова. В Алматы же начал свою работу филиал Ташкентского института инженеров ирригации и механизации сельского хозяйства», — заявил президент Казахстана.
Шавкат Мирзиёев подчеркнул, что Казахстану и Узбекистану удалось вывести сотрудничество на уровень союзнических отношений. Достигнуты договоренности по дальнейшему углублению связей в сферах торговли, промышленной кооперации, энергетики, транспорта, сельского и водного хозяйства, культуры.
«Мы договорились активизировать работу по развитию межрегиональных связей, являющихся одним из важнейших направлений нашего взаимодействия. Выдвинута инициатива по переформатированию действующего Форума межрегионального сотрудничества в Совет глав регионов с привлечением всех областей наших стран. Будет принята Комплексная программа, направленная на увеличение взаимного товарооборота в ближайшей перспективе», — сказал президент Узбекистана.
9 августа Касым-Жомарт Токаев и Шавкат Мирзиёев примут участие в шестой Консультативной встрече глав государств Центральной Азии.