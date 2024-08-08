Казахстан готов увеличить экспорт товаров в Узбекистан на $550 млн

«Уже сегодня мы готовы увеличить экспорт товаров в Узбекистан на 550 млн долларов, то есть расширить переработанную продукцию на 40 видов наименований. Узбекские партнеры также поставляют в нашу страну свои товары. Кроме того, сегодня мы обсудили вопросы наращивания сотрудничества в сфере сельского хозяйства. В прошлом году объем товарооборота в этой отрасли достиг 1,7 млрд долларов, что составляет порядка трети от общего объема торговли. Казахстан заинтересован в поставках из Узбекистана социально значимых продовольственных товаров. В свою очередь мы продолжим экспортировать муку, пшеницу и другие продукты нашим узбекским партнерам», — сказал глава государства.