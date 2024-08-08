Лукашенко обвинил США в попытке развязать третью мировую войну

«Им [США] для того, чтобы власть поменять, надо обязательно какую-то войнушку развязать. Не дай бог, они используют конфликтную ситуацию на Ближнем Востоке для развязывания новой мировой войны. Они и на это готовы пойти», — заявил белорусский лидер.