Подоляк: операция в Курской области может улучшить позиции Киева на переговорах

При этом Подоляк не стал признавать, что за атакой стоит Украина, хотя США ранее заявляли, что находятся в контакте с Киевом по вопросу этих боевых действий. Он сказал, что «не может знать, кто там» находится в Курской области, отметив, что этот вопрос находится в ведении украинского минобороны. Госдеп ранее заявил, что США в контакте с Украиной по поводу военных действий в Курской области, считают вылазку Киева его суверенным решением.