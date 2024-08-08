Путин подписал закон о запрете треш-стримов

Как отмечалось в пояснительной записке, в России опасно набирают популярность трансляции, в которых треш-стримеры совершают деяния с жестокостью, садизмом и издевательством, однако их видео могут набирать миллионы просмотров и формировать популярность у авторов. Такие ролики ведут к искажению у части общества нравственных норм и ценностных ориентиров, превращая жестокие действия в допустимые и прибыльные.
Подписанный закон запрещает передачу и определяет порядок ограничения доступа к информации, оскорбляющей человеческое достоинство и общественную нравственность, содержащей изображение с признаками насильственных действий и распространяемой из хулиганских или корыстных побуждений.
Меры по ограничению доступа к информационным ресурсам, нарушающим установленные требования и распространяющим треш-стримы, будут приниматься Роскомнадзором по требованию Генпрокуратуры. Как отмечала первый зампред комитета СФ по конституционному законодательству и госстроительству Ирина Рукавишникова, эти меры позволят предотвратить распространение треш-стримов в сети, сократив возможность их деструктивного влияния, прежде всего на детскую и подростковую аудиторию. Таким образом, принятие закона будет способствовать формированию безопасной информационной среды, подчеркивала она.
Другие нововведения
Согласно закону, запрещенная к распространению информация будет также устанавливаться актами президента РФ, а ограничивать доступ к сайтам с ней будет Роскомнадзор. Согласно нововведению, глава государства сможет своими актами устанавливать ограничения доступа к информации в целях защиты основ конституционного строя, нравственности, здоровья, прав и законных интересов других лиц, обеспечения обороны страны и безопасности страны.
В свою очередь Роскомнадзор наделяется правом управлять сетями связи на основании требования генпрокурора и его заместителей для удаления запрещенной информации. Требование Генпрокуратуры может быть вынесено в случае выявления массового или неоднократного распространения в интернете запрещенной информации. Ранее Роскомнадзор имел такое право только в случае чрезвычайной ситуации.
Закон вступит в силу со дня официального опубликования.