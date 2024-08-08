Губернатор Гусев рассказал о матери-героине, воспитавшей 12 детей

ВОРОНЕЖ, 8 авг — РИА Новости. Жительница Воронежской области Елена Шишкина, которой присвоено звание «Мать-героиня», вместе с мужем воспитала 12 детей, многие из которых сами стали многодетными родителями, сообщил в четверг губернатор Александр Гусев в своем Telegram-канале.
Опубликован указ президента РФ «О награждении государственными наградами Российской Федерации», согласно которому Шишкиной присвоено звание «Мать-героиня».
«Награждать многодетные семьи — наша славная традиция. Сегодня вручил ордена “Мать-героиня” и “Родительская слава”. Мать-героиня Елена Шишкина вместе с мужем воспитала 12 детей. Многие из них уже покинули отчий дом, обзавелись семьями и сами стали многодетными родителями», — сообщил Гусев.
Также губернатор, по его словам, вручил орден «Родительская слава» двум семьям — Манукян-Восканян и Петровым, где воспитываются восемь и девять детей. Как отметил Гусев, каждый ребенок в этих семьях окружен заботой, вниманием и любовью.