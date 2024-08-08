Губернатор Гусев рассказал о матери-героине, воспитавшей 12 детей

Также губернатор, по его словам, вручил орден «Родительская слава» двум семьям — Манукян-Восканян и Петровым, где воспитываются восемь и девять детей. Как отметил Гусев, каждый ребенок в этих семьях окружен заботой, вниманием и любовью.