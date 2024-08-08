«Победа» попросила премьера Молдавии отчитаться об энергобезопасности

«Правительство должно дать ответ, что будет с социально уязвимыми группами населения в случае очередного роста тарифов? Тарифы на коммуналку высоки и сегодня. И их увеличение — настоящее преступление против своего народа. Блок “Победа” предлагает решение: оно в налаживании отношений с Приднестровьем и закупка дешевой электроэнергии», — подчеркивается в заявлении.