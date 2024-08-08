«Победа» попросила премьера Молдавии отчитаться об энергобезопасности

КИШИНЕВ, 8 авг — РИА Новости. Депутаты молдавского оппозиционного политического блока «Победа» просят премьера Молдавии Дорина Речана предоставить отчет об антикризисных мерах, которые были приняты в секторе энергетики, сообщила пресс-служба политсилы.
«Депутаты политического блока “Победа” направили официальный запрос премьер-министру Молдавии Дорину Речану с требованием объяснить, почему усугубляется ситуация с энергетической безопасностью Молдавии. Шаги, предпринимаемые властями, все больше походят на неприкрытый саботаж. Рассчитываем на подробный ответ об антикризисных мерах в энергетической отрасли руководства страны».
Представители блока полагают, что власти не желают рассматривать действительно выгодные варианты приобретения дешевой электроэнергии. По мнению оппозиции, объединение с энергосистемой Румынии, которое задумало правительство, лишит Молдавию энергетического суверенитета.
«Правительство должно дать ответ, что будет с социально уязвимыми группами населения в случае очередного роста тарифов? Тарифы на коммуналку высоки и сегодня. И их увеличение — настоящее преступление против своего народа. Блок “Победа” предлагает решение: оно в налаживании отношений с Приднестровьем и закупка дешевой электроэнергии», — подчеркивается в заявлении.
В декабре 2022 года Кишинев вернулся к закупкам электроэнергии у принадлежащей российской компании «Интер РАО» Молдавской ГРЭС, которая находится на территории непризнанной ПМР. Кишинев отдает Тирасполю весь полученный от РФ газ в обмен на электроэнергию, а сам пользуется резервами. ГРЭС покрывает 86% нужного Кишиневу объема газа, недостаток покрывается за счет Румынии.