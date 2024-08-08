Токаев и Мирзиеев открыли в Астане памятник Алишеру Навои

«Мы гордимся тем, что Шокан Уалиханов стал одним из первых исследователей творчества Алишера Навои, а великий Абай называл его своим учителем. Уникальный стиль, глубина мысли и художественное мастерство Алишера Навои вдохновляли и продолжают вдохновлять поэтов и писателей по всему миру. Навои оставил после себя не только литературное, но и богатое философское наследие. Его гуманистические идеи занимают особое место в мировой сокровищнице мысли. Трактаты мыслителя, отражающие многообразие его интересов и широту взглядов, актуальны по сей день», — сказал Токаев.