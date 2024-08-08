В Севастополе назначен новый ответственный за сферу ЖКХ

Также, согласно указу, на Алексея Парикина возложены обязанности контролировать выполнение работ по догазификации территорий, их содержанию и проектированию объектов благоустройства. В его ведении и под его контролем теперь также осуществление в городе регионального государственного жилищного надзора и лицензионный контроль за предпринимательской деятельностью по управлению многоквартирными домами.