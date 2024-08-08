В Севастополе назначен новый ответственный за сферу ЖКХ

«Парикин Алексей Николаевич — первый заместитель губернатора города Севастополя — координирует работу и дает поручения по вопросам… реализации единой государственной политики города Севастополя по развитию жилищно-коммунального хозяйства и топливно-энергетического комплекса; обеспечения бесперебойного и эффективного функционирования жилищно-коммунального хозяйства», — говорится в документе.
Также, согласно указу, на Алексея Парикина возложены обязанности контролировать выполнение работ по догазификации территорий, их содержанию и проектированию объектов благоустройства. В его ведении и под его контролем теперь также осуществление в городе регионального государственного жилищного надзора и лицензионный контроль за предпринимательской деятельностью по управлению многоквартирными домами.
Осуществление контроля за выполнением государственных и федеральных целевых программ в установленной сфере деятельности также на контроле Парикина. Деятельность департамента городского хозяйства, соответственно, в его ведении.
Помимо этого, Парикин, как первый замгубернатора, отвечает за разработки и исполнение бюджета города, организацию работы по охране окружающей среды, деятельность потребительского рынка, организацию взаимодействия главы города с администрацией президента РФ и многое другое.
Указом также определена взаимозаменяемость первого замгубернатора и его заместителя.
«В период временного отсутствия вопросы, закрепленные за первым заместителем губернатора Парикиным А. Н., рассматривает заместитель губернатора Пирогова С. В.», — говорится в основном тексте документа.
6 августа губернатор Севастополя Михаил Развожаев сообщил о том, что уволил с должности Евгения Горлова, исполнявшего обязанности его заместителя, который курировал, в частности, сферу ЖКХ. Свое сообщение об этом глава города дополнил комментарием о недопустимости коррупции.