В Грузии против Саакашвили могут возбудить дело за «пятидневную войну» 2008 года

По словам премьера, «правовая форма» возбуждения дела против Михаила Саакашвили, а также его партии «Единое национальное движение» (ЕНД) за события 2008 года «может быть разной»: обращение депутатов в генеральную прокуратуру, создание парламентской комиссии по расследованию событий «пятидневной войны», рассмотрение вопроса конституционным судом «либо все эти формы вместе», подчеркнул глава кабмина. «Главное, чтобы преступление, которое совершили тогда Михаил Саакашвили и его партия, было расследовано до конца», — заключил Ираклий Кобахидзе.
Ранее председатель правительства, а также спикер парламента Шалва Папуашвили, лидеры правящей партии «Грузинская мечта» и союзной ей проправительственной парламентской фракции «Сила народа» поясняли, что имеют в виду два эпизода событий 2008 года: неспособность Михаила Саакашвили избежать войны, а также голосование по резолюции Парламентской ассамблеи Совета Европы осенью 2008 года, когда ЕНД проголосовало за документ, возлагающий ответственность на грузинскую армию за бомбардировку города Цхинвали в ночь на 8 августа «без предупреждения» мирного населения.
По статье «измена родине» или «государственная измена» Михаилу Саакашвили может грозить пожизненное заключение. Сейчас бывший президент отбывает шестилетний срок заключения по приговору суда за организацию избиения в 2005 году оппозиционного депутата и бизнесмена Валерия Гелашвили, оскорбившего в газетном интервью жену Саакашвили Сандру Рулофс.
Всего против бывшего президента Грузии с 2014 года в целом возбуждены пять уголовных дел.