В Грузии против Саакашвили могут возбудить дело за «пятидневную войну» 2008 года

По словам премьера, «правовая форма» возбуждения дела против Михаила Саакашвили, а также его партии «Единое национальное движение» (ЕНД) за события 2008 года «может быть разной»: обращение депутатов в генеральную прокуратуру, создание парламентской комиссии по расследованию событий «пятидневной войны», рассмотрение вопроса конституционным судом «либо все эти формы вместе», подчеркнул глава кабмина. «Главное, чтобы преступление, которое совершили тогда Михаил Саакашвили и его партия, было расследовано до конца», — заключил Ираклий Кобахидзе.