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Лукашенко внес в парламент законопроект о смягчении уголовной ответственности

Над проектом закона, которым предлагается смягчить наказание по 97 составам преступлений, работали более полугода.

Источник: Sputnik.by

МИНСК, 8 авг — Sputnik. Президент Беларуси Александр Лукашенко внес в Палату представителей проект закона «Об изменении кодексов по вопросам уголовной ответственности», сообщили в пресс-службе главы государства.

Разрабатывала проект закона о смягчении и альтернативных видах наказания по ряду составов преступлений специально созданная при Администрации президента рабочая группа.

В проекте закона «пересмотрены санкции 97 составов преступлений. Из них 65 составов дополнены альтернативными более мягкими видами наказаний», говорится в сообщении президентской пресс-службы.

Лукашенко Александр
закон