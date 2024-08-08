Лукашенко внес в парламент законопроект о смягчении уголовной ответственности

МИНСК, 8 авг — Sputnik. Президент Беларуси Александр Лукашенко внес в Палату представителей проект закона «Об изменении кодексов по вопросам уголовной ответственности», сообщили в пресс-службе главы государства.
Разрабатывала проект закона о смягчении и альтернативных видах наказания по ряду составов преступлений специально созданная при Администрации президента рабочая группа.
В проекте закона «пересмотрены санкции 97 составов преступлений. Из них 65 составов дополнены альтернативными более мягкими видами наказаний», говорится в сообщении президентской пресс-службы.