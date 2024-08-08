В Татарстане двум кандидатам отказали в регистрации на выборы в Госсовет

Об этом на форуме «Мой голос» сообщил председатель ЦИК РТ Андрей Кондратьев.
Кондратьев рассказал, что двум кандидатам в одномандатных округах было отказано в регистрации. Одному — из-за того, что он не предоставил необходимые документы, а второму — из-за недостаточного количества достоверных подписей в его поддержку.
Всего на выборы в парламент республики было выдвинуто 427 кандидатов. Из них 397 человек были зарегистрированы Центральной избирательной комиссией Татарстана в качестве кандидатов в депутаты.
На этапе выдвижения кандидатур 22 жителя Татарстана отозвали свои заявления. После завершения регистрации еще 6 человек решили не участвовать в выборах.
Выборы депутатов Государственного Совета Республики Татарстан VII созыва состоятся 8 сентября 2024 года. На их проведение из бюджета республики будет выделено 365 млн руб.