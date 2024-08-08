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В Татарстане двум кандидатам отказали в регистрации на выборы в Госсовет

Центральная избирательная комиссия Республики Татарстан не зарегистрировала двух жителей республики в качестве кандидатов в депутаты Государственного Совета Республики Татарстан VII созыва.

Об этом на форуме «Мой голос» сообщил председатель ЦИК РТ Андрей Кондратьев.

Кондратьев рассказал, что двум кандидатам в одномандатных округах было отказано в регистрации. Одному — из-за того, что он не предоставил необходимые документы, а второму — из-за недостаточного количества достоверных подписей в его поддержку.

Всего на выборы в парламент республики было выдвинуто 427 кандидатов. Из них 397 человек были зарегистрированы Центральной избирательной комиссией Татарстана в качестве кандидатов в депутаты.

На этапе выдвижения кандидатур 22 жителя Татарстана отозвали свои заявления. После завершения регистрации еще 6 человек решили не участвовать в выборах.

Выборы депутатов Государственного Совета Республики Татарстан VII созыва состоятся 8 сентября 2024 года. На их проведение из бюджета республики будет выделено 365 млн руб.