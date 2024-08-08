Ефрос: эксперты не будут проводить проверку в офисе Интерпола в Кишиневе

«Давайте дождемся завершения расследования, а затем уже решим, кто и что совершил, каким будет наказание и какими будут последующие шаги для решения этих проблем. Мы предоставили всю запрошенную информацию, они (центральный офис Интерпола в Лионе — Ред.) уже решат, приезжать ли в Молдову, мы не можем на этом настаивать», — заявил Ефрос.