Ефрос: эксперты не будут проводить проверку в офисе Интерпола в Кишиневе

КИШИНЕВ, 8 авг — Sputnik. Эксперты центрального офиса Интерпола в Лионе не приедут в Молдову для расследования коррупционного скандала в молдавском отделении ведомства, заявил министр внутренних дел Адриан Ефрос.
Напомним, в июне Кишиневский суд сектора Центр принял решение об аресте подозреваемых по делу о «манипулировании данными Интерпола» и в частности главы офиса Интерпола в Молдове Виорела Центи.
По словам Ефроса, проверка инцидента специалистами центрального офиса Интерпола не будет проводиться. При этом министр заявил, что проводится внутреннее расследование, результаты которого должны быть готовы 12 августа.
«Давайте дождемся завершения расследования, а затем уже решим, кто и что совершил, каким будет наказание и какими будут последующие шаги для решения этих проблем. Мы предоставили всю запрошенную информацию, они (центральный офис Интерпола в Лионе — Ред.) уже решат, приезжать ли в Молдову, мы не можем на этом настаивать», — заявил Ефрос.