На Среднем Урале выплата за участие в спецоперации выросла до полумиллиона

«С 1 сентября общий размер выплаты составит более 900 тыс. рублей: 500 тыс. рублей из регионального бюджета, 400 тыс. рублей — федеральная выплата Минобороны», — рассказали в ведомстве.
Другими словами, региональная выплата увеличилась на 100 тыс. рублей. Это уже второе повышение за последнее время: по сравнению с началом июня вознаграждение из областного бюджета вырастет пятикратно. Решение принято сегодня на заседании правительства Свердловской области, официально документ еще не опубликован.
В департаменте подчеркнули, что повышение вознаграждения не приведет к сокращению других выплат и льгот участникам спецоперации и их семьям. В частности, сохранятся единовременные выплаты в 20 тыс. рублей на семью и на каждого ребенка, льготы на газификацию, бесплатный отдых в детских лагерях и школьное питание.
«ФедералПресс» напоминает, что в июне единовременная выплата увеличилась со 100 тыс. рублей до 400 тысяч. Тогда ожидалось, что эта сумма не изменится до конца года.