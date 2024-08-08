На Среднем Урале выплата за участие в спецоперации выросла до полумиллиона

В департаменте подчеркнули, что повышение вознаграждения не приведет к сокращению других выплат и льгот участникам спецоперации и их семьям. В частности, сохранятся единовременные выплаты в 20 тыс. рублей на семью и на каждого ребенка, льготы на газификацию, бесплатный отдых в детских лагерях и школьное питание.