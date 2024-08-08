Великобритания построит станцию для мониторинга космической активности Китая и России

Королевские ВВС Великобритании планируют возвести в Уэльсе радиолокационную станцию, чтобы отслеживать активность Китая и России в космосе, написал в четверг The Telegraph.
«Радиолокационную станцию для отслеживания спутников построят в Уэльсе в рамках подготовки Королевских ВВС к борьбе с “безрассудными” космическими угрозами со стороны Китая и России», — сообщает издание.
Установку разместят в графстве Пембрукшир, в районе казарм Кавдор, где базируется 14-й полк связи и радиоэлектронной борьбы.
Недавно министр обороны Великобритании Джон Хили объявил о модернизации казарм, чтобы разместить там один из элементов системы радарного слежения в космосе (DARC). Министр подчеркнул, что создание такой станции обеспечит долгосрочные рабочие места и укрепит защиту спутниковой связи и навигационных сетей.
О планах по созданию DARC впервые сообщили три года назад. Тогда в ВВС Великобритании заявили, что это является национальным приоритетом.
Строительство DARC предусмотрено в рамках оборонного партнерства AUKUS между Великобританией, США и Австралией.
Нина Лютикова