Великобритания построит станцию для мониторинга космической активности Китая и России

Недавно министр обороны Великобритании Джон Хили объявил о модернизации казарм, чтобы разместить там один из элементов системы радарного слежения в космосе (DARC). Министр подчеркнул, что создание такой станции обеспечит долгосрочные рабочие места и укрепит защиту спутниковой связи и навигационных сетей.