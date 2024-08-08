Челябинцам, чьи родственники умерли, перечисли более 85 млн рублей

Как сообщили в региональном отделении Социального фонда России, сумма средств, которые были перечислены правопреемникам превысила 85,5 млн рублей.
Обратим внимание, что по закону определить правопреемника своих пенсионных накоплений человек может при жизни, для этого необходимо указать их в заявлении. Если заявления не было, то средства будут отправляться детям, родителям и супругам, словом тем, кого закон определяет как правопреемников первой очереди. Если в силу разных обстоятельств у умершего не оказалось таких родственников, то его пенсионные накопления выплачиваются дедушкам, бабушкам, внукам, сестрам и братьям.
Напомним, чтобы получить выплату, правопреемникам нужно в течение полугода после даты смерти застрахованного лица обратиться к страховщику. Им может выступать, как Социальный фонд России, так им негосударственный пенсионный фонд. Если срок пропущен, восстанавливать свои право придется уже только через суд.