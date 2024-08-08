Челябинцам, чьи родственники умерли, перечисли более 85 млн рублей

Обратим внимание, что по закону определить правопреемника своих пенсионных накоплений человек может при жизни, для этого необходимо указать их в заявлении. Если заявления не было, то средства будут отправляться детям, родителям и супругам, словом тем, кого закон определяет как правопреемников первой очереди. Если в силу разных обстоятельств у умершего не оказалось таких родственников, то его пенсионные накопления выплачиваются дедушкам, бабушкам, внукам, сестрам и братьям.