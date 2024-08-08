Губернатор Ростовской области предложил разрешить изымать землю под соцобъекты

Напомним, в мае президент России определил национальные цели развития страны до 2030 — 2036 годов. Одна из семи поставленных задач касалась создания комфортной и безопасной среды для населения. В рамках этой работы власти должны повысить качество жизни в опорных населенных пунктах, на 30% к 2030 году и на 60% к 2036 году.