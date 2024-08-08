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Губернатор Ростовской области предложил разрешить изымать землю под соцобъекты

Изымать землю для соцобъектов в опорных населенных пунктах предложил губернатор Ростовской области.

Источник: Комсомольская правда

Губернатор Ростовской области Василий Голубев предложил изымать землю в опорных населенных пунктах для возведения соцобъектов. Вопрос обсуждался на заседании президиума правительственной комиссии по региональному развитию в России.

Совещание проводилось под руководством вице-премьера страны Марата Хуснуллина. Василий Голубев пояснил, что отсутствие свободных земель в городской черте может стать препятствием для создания необходимой инфраструктуры в жилых кварталах.

— Изъятие участков позволит строить школы и детские сады с учетом их пешеходной доступности. Пока Земельный кодекс предусматривает изъятие участков только при строительстве дорог и инженерных сетей, — отметил донской губернатор.

Марат Хуснуллин внимательно выслушал Василия Голубева и поручил профильным ведомствам проработать озвученную идею.

Напомним, в мае президент России определил национальные цели развития страны до 2030 — 2036 годов. Одна из семи поставленных задач касалась создания комфортной и безопасной среды для населения. В рамках этой работы власти должны повысить качество жизни в опорных населенных пунктах, на 30% к 2030 году и на 60% к 2036 году.

Список опорных населенных пунктах планируют утвердить в августе. На Дону предварительно определены 49 таких территорий.