Власти Беларуси закрыли рынок для ряда международных онлайн-сервисов

МИНСК, 8 авг — Sputnik. Несколько онлайн-площадок по оказанию различных услуг заблокированы в Беларуси, сообщила пресс-служба Министерства по налогам и сборам республики.
Ведомство напомнило, что с текущего года оно получило право блокировать иностранные интернет-сервисы, которые продают в стране услуги или товары, нарушая при этом налоговое законодательство.
На днях по этой причине были заблокированы сервисы Airbnb (аренда жилья в разных странах, юрлицо зарегистрировано в Ирландии), игровые онлайн-площадки Activision Blizzard (британская компания), сайт провайдера хостинга и других услуг Hetzner (Германия) и медиасервис Megogo (просмотр ТВ, фильмов, зарегистрирован на Кипре).
Министерство не уточняет, какие именно претензии по налогам есть к этим компаниям. Указывается, что для устранения нарушений необходимо погасить налоговую задолженность и встать на учет в налоговом органе Беларуси (если ранее этого не было сделано).
Также ведомство напоминает, что заблокировать интернет-сервис в стране могут, если задолженности по налогам (сборам), пошлинам, пеням у иностранной компании превышает три тысячи базовых величин (120 тысяч рублей или около 37,3 тысячи долларов).