Ричмонд
+24°
облачность с просветами
Политика
Экономика
Общество
События
Все сервисы
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Власти Беларуси закрыли рынок для ряда международных онлайн-сервисов

Четыре компании не смогут оказывать услуги жителями Беларуси через интернет, так как их сайты в республике заблокированы.

Источник: Sputnik.by

МИНСК, 8 авг — Sputnik. Несколько онлайн-площадок по оказанию различных услуг заблокированы в Беларуси, сообщила пресс-служба Министерства по налогам и сборам республики.

Ведомство напомнило, что с текущего года оно получило право блокировать иностранные интернет-сервисы, которые продают в стране услуги или товары, нарушая при этом налоговое законодательство.

На днях по этой причине были заблокированы сервисы Airbnb (аренда жилья в разных странах, юрлицо зарегистрировано в Ирландии), игровые онлайн-площадки Activision Blizzard (британская компания), сайт провайдера хостинга и других услуг Hetzner (Германия) и медиасервис Megogo (просмотр ТВ, фильмов, зарегистрирован на Кипре).

Министерство не уточняет, какие именно претензии по налогам есть к этим компаниям. Указывается, что для устранения нарушений необходимо погасить налоговую задолженность и встать на учет в налоговом органе Беларуси (если ранее этого не было сделано).

Также ведомство напоминает, что заблокировать интернет-сервис в стране могут, если задолженности по налогам (сборам), пошлинам, пеням у иностранной компании превышает три тысячи базовых величин (120 тысяч рублей или около 37,3 тысячи долларов).