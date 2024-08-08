Президент Таджикистана прибыл в столицу Казахстана

Главу Таджикистана в аэропорту встретил Премьер-министр РК Олжас Бектенов.



На сегодня страны работают над дальнейшим наращиванием товарооборота. За январь-июнь т.г. объем взаимной торговли между двумя странами составил $575,7 млн. При этом экспорт казахстанских товаров увеличился на 18,9%.



Одним из стратегических направлений двустороннего взаимодействия является сфера водных отношений. Энергетический проект по строительству Рогунской ГЭС в Таджикистане принесет мультипликативный эффект для всего региона Центральной Азии.