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Президент Таджикистана прибыл в столицу Казахстана

Президент Таджикистана Эмомали Рахмон примет участие в VI Консультативной встрече глав государств Центральной Азии и первом Саммите глав государств Диалога «Центральная Азия+Япония», передает агентство Kazinform со ссылкой на Правительство РК.

Источник: Правительство РК

Главу Таджикистана в аэропорту встретил Премьер-министр РК Олжас Бектенов.

На сегодня страны работают над дальнейшим наращиванием товарооборота. За январь-июнь т.г. объем взаимной торговли между двумя странами составил $575,7 млн. При этом экспорт казахстанских товаров увеличился на 18,9%.

Одним из стратегических направлений двустороннего взаимодействия является сфера водных отношений. Энергетический проект по строительству Рогунской ГЭС в Таджикистане принесет мультипликативный эффект для всего региона Центральной Азии.