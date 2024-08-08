Глава Ростовской области предложил разрешить изымать землю для соцобъектов

Как отметил Василий Голубев, возможность изымать земельные участки под социальные объекты позволит строить на них школы и детские сады с учетом пешеходной доступностью для местных жителей. Пока же Земельный кодекс разрешает изъятие земельных участков только при строительстве дорог и инженерных сетей.