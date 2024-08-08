Глава Ростовской области предложил разрешить изымать землю для соцобъектов

Об этом сообщает пресс-служба губернатора Дона.
По мнению губернатора, необходимость внесения соответствующей нормы в Земельный кодекс РФ обусловлена тем, что в условиях плотной городской застройки отсутствие свободных земельных участков является препятствием для решения проблемы обеспеченности жилых кварталов необходимой социальной инфраструктурой.
Как отметил Василий Голубев, возможность изымать земельные участки под социальные объекты позволит строить на них школы и детские сады с учетом пешеходной доступностью для местных жителей. Пока же Земельный кодекс разрешает изъятие земельных участков только при строительстве дорог и инженерных сетей.
Марат Хуснуллин поручил профильным ведомствам проработать предложение губернатора.
Согласно Распоряжению Правительства РФ от 23 декабря 2022 г. № 4132-р, опорный населенный пункт — это населенный пункт, на базе которого осуществляется ускоренное развитие инфраструктуры, обеспечивающей реализацию потребностей населения одного или нескольких муниципальных образований.
На данный момент в Ростовской области предварительно определены 49 опорных населённых пунктов. Окончательный список будет утверждена в течение августа.