Путин отметил госнаградами двух сотрудников челнинского «Ремдизеля»

Так, заместитель гендиректора — главный конструктор АО «Ремдизель» Игорь Зарахович за достигнутые трудовые успехи и многолетнюю добросовестную работу награжден медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени, а слесарь механосборочных работ предприятия Владислав Рагузин стал заслуженным машиностроителем РФ.