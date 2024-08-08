Путин утвердил наказание для военных за гаджеты на спецоперации

Из-за этой меры разгорелся заочный спор между сенатором от Запорожской области Дмитрием Рогозиным, который возглавляет группу военных советников «Царские волки», и главой думского комитета по обороне Андреем Картаполовым. Рогозин пояснил, что интернет и Telegram стали на фронте важнейшим инструментом коммуникации на передовой, они используются там, где штатная связь не работает. Военным нужно не запрещать их использование, а объяснять возможную угрозу, отметил он.