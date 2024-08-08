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Путин утвердил наказание для военных за гаджеты на спецоперации

Использование смартфонов и других электронных устройств не в рамках выполнения служебных обязанностей военными будут наказывать дисциплинарным арестом на срок до десяти суток.

Источник: Елена Афонина/ТАСС

Президент Владимир Путин подписал закон, запрещающий военным в зоне военной операции на Украине использовать электронные устройства с выходом в интернет и камерами, только если это не нужно для выполнения обязанностей по службе, и устанавливающий за это наказание. Документ размещен на портале правовой информации.

Использование гаджетов вне службы будет относиться к дисциплинарным проступкам, за которые грозит дисциплинарный арест до десяти суток.

«Нарушение запрета при исполнении обязанностей военной службы… иметь при себе электронные изделия (приборы, технические средства) бытового назначения, в которых могут храниться или которые позволяют с использованием информационно-телекоммуникационной сети “Интернет” распространять или предоставлять аудио-, фото-, видеоматериалы и данные геолокации», — так звучит формулировка проступка в документе.

Исключение составляют случаи, когда «военнослужащие и приравненные к ним лица» используют электронные устройства для выполнения своих служебных обязанностей.

Подобный дисциплинарный проступок был внесен в приложение к Дисциплинарному уставу Вооруженных сил России и прежде, но в законе подчеркнуто, что нововведение касается военнослужащих в зоне военной операции на Украине.

Из-за этой меры разгорелся заочный спор между сенатором от Запорожской области Дмитрием Рогозиным, который возглавляет группу военных советников «Царские волки», и главой думского комитета по обороне Андреем Картаполовым. Рогозин пояснил, что интернет и Telegram стали на фронте важнейшим инструментом коммуникации на передовой, они используются там, где штатная связь не работает. Военным нужно не запрещать их использование, а объяснять возможную угрозу, отметил он.

Картаполов напомнил, что по Рогозину «по его телефону прилетело, когда он день рождения отмечал в известном месте». Речь идет о ранении сенатора в конце 2022-го в Донецке.

Рогозин в ответ задался вопросом, откуда у Картаполова эти сведения. По его словам, он во время указанных событий был без смартфона. «Если это аргумент в защиту законопроекта, то это не аргумент вовсе, а как раз наоборот», — отметил сенатор.

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