Беларусь и Казахстан подтвердили готовность укреплять военное сотрудничество

8 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Начальник Генерального штаба Вооруженных Сил — первый заместитель министра обороны Беларуси Павел Муравейко провел встречу с военным атташе при посольстве Казахстана в Беларуси Уларбеком Абыкеевым. Об этом БЕЛТА сообщили в Министерстве обороны.