В ходе встречи обсуждены вопросы двустороннего военного сотрудничества. Стороны подтвердили готовность продолжить активно содействовать укреплению дружественных связей между оборонными ведомствами Беларуси и Казахстана.
Беларусь и Казахстан подтвердили готовность укреплять военное сотрудничество
8 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Начальник Генерального штаба Вооруженных Сил — первый заместитель министра обороны Беларуси Павел Муравейко провел встречу с военным атташе при посольстве Казахстана в Беларуси Уларбеком Абыкеевым. Об этом БЕЛТА сообщили в Министерстве обороны.