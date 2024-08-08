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Беларусь и Казахстан подтвердили готовность укреплять военное сотрудничество

8 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Начальник Генерального штаба Вооруженных Сил — первый заместитель министра обороны Беларуси Павел Муравейко провел встречу с военным атташе при посольстве Казахстана в Беларуси Уларбеком Абыкеевым. Об этом БЕЛТА сообщили в Министерстве обороны.

В ходе встречи обсуждены вопросы двустороннего военного сотрудничества. Стороны подтвердили готовность продолжить активно содействовать укреплению дружественных связей между оборонными ведомствами Беларуси и Казахстана.