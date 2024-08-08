Министр регионального контроля покинула свой пост

Министр регионального контроля (надзора) Калининградской области Елена Серая покинула свой пост. Она написала заявление о расторжении договора по собственному желанию. Об этом сообщает пресс-служба областного правительства.
Распоряжением врио губернатора Калининградской области и.о. министра стала Оксана Астахова, которая ранее занимала должность первого заместителя министра регионального контроля.
Елена Серая возглавила министерство регионального контроля в 2016 году.
С 2001 по 2010 год Елена Серая возглавляла налоговые инспекции города Калининграда. С ноября 2010 года — Контрольно-ревизионную службу региона.