Захарова заявила об охоте киевского режима на российских военкоров

«Боевики террористического режима Зеленского ведут настоящую охоту на российских представителей СМИ и военкоров, чьи репортажи являются документальным свидетельством зверств украинских вооруженных формирований против мирных граждан», — говорится в комментарии Захаровой, опубликованном на сайте российского внешнеполитического ведомства.
По ее словам, для Украины сотрудники российских СМИ — это приоритетные цели с молчаливого согласия Запада.
Захарова также заявила, что все виновные в атаке на Поддубного понесут наказание.
«Требуем от профильных международных организаций незамедлительной реакции и решительного осуждения террористической деятельности бандеровского режима. Как неоднократно подчеркивали, Следственный комитет России тщательно фиксирует все преступления киевской клики», — заключила официальный представитель российского МИД.
Накануне, 7 августа, ведущий телеканала «Россия 24» сообщил, что дрон ВСУ ударил по автомобилю в Курской области, на котором передвигался военкор. Журналист получил тяжелые ранения. За несколько часов до удара он прислал в редакцию репортаж об обстановке в регионе. Позднее врио губернатора Курской области Алексей Смирнов сообщил, что Поддубный пришел в сознание. Он находился в реанимации.
В Следственном комитете (СК) России заявили, что установят всех причастных к покушению на военкора. Также Поддубного наградят ведомственной медалью по поручению председателя СК РФ Александра Бастрыкина.
8 августа врачи стабилизировали состояние раненого Поддубного. Он был доставлен на дальнейшее лечение в московский Научно-исследовательский институт (НИИ) скорой помощи имени Склифосовского.
Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне усугубившейся ситуации в регионе.