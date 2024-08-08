Захарова заявила об охоте киевского режима на российских военкоров

Накануне, 7 августа, ведущий телеканала «Россия 24» сообщил, что дрон ВСУ ударил по автомобилю в Курской области, на котором передвигался военкор. Журналист получил тяжелые ранения. За несколько часов до удара он прислал в редакцию репортаж об обстановке в регионе. Позднее врио губернатора Курской области Алексей Смирнов сообщил, что Поддубный пришел в сознание. Он находился в реанимации.