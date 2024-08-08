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Захарова заявила об охоте киевского режима на российских военкоров

Боевики президента Украины Владимира Зеленского, чей срок полномочий истек 20 мая, ведут настоящую охоту на российских военных корреспондентов. Об этом в четверг, 8 августа, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя покушение на военкора ВГТРК Евгения Поддубного.

Источник: РИА "Новости"

«Боевики террористического режима Зеленского ведут настоящую охоту на российских представителей СМИ и военкоров, чьи репортажи являются документальным свидетельством зверств украинских вооруженных формирований против мирных граждан», — говорится в комментарии Захаровой, опубликованном на сайте российского внешнеполитического ведомства.

По ее словам, для Украины сотрудники российских СМИ — это приоритетные цели с молчаливого согласия Запада.

Захарова также заявила, что все виновные в атаке на Поддубного понесут наказание.

«Требуем от профильных международных организаций незамедлительной реакции и решительного осуждения террористической деятельности бандеровского режима. Как неоднократно подчеркивали, Следственный комитет России тщательно фиксирует все преступления киевской клики», — заключила официальный представитель российского МИД.

Накануне, 7 августа, ведущий телеканала «Россия 24» сообщил, что дрон ВСУ ударил по автомобилю в Курской области, на котором передвигался военкор. Журналист получил тяжелые ранения. За несколько часов до удара он прислал в редакцию репортаж об обстановке в регионе. Позднее врио губернатора Курской области Алексей Смирнов сообщил, что Поддубный пришел в сознание. Он находился в реанимации.

В Следственном комитете (СК) России заявили, что установят всех причастных к покушению на военкора. Также Поддубного наградят ведомственной медалью по поручению председателя СК РФ Александра Бастрыкина.

8 августа врачи стабилизировали состояние раненого Поддубного. Он был доставлен на дальнейшее лечение в московский Научно-исследовательский институт (НИИ) скорой помощи имени Склифосовского.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне усугубившейся ситуации в регионе.

Захарова Мария