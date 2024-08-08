Армия США испытывает робопса с турелью для охоты на беспилотники

Беспилотный наземный аппарат Vision 60, разработанный компанией Ghost Robotics, вооружен винтовкой AR-15/M16 и предназначен для борьбы с беспилотниками. Сейчас робопес тестируется на полигоне Форт-Драм (штат Нью-Йорк) в ходе операции, получившей название Hard Kill («полное уничтожение цели»). Она началась в июле и завершится на этой неделе. Hard Kill — учения с боевой стрельбой, после которых Форт-Драм станет ведущим учебным центром по противодействию БПЛА.
The WarZone описывает нового робопса так: противодрон состоит из небольшой турели во фронтальной части робопса, на которой закреплена винтовка AR-15. Сверху имеется электрооптическая система прицеливания (с надписью «одинокий волк» сбоку) с большим объективом. Это говорит о возможности инфракрасного тепловидения, особенно полезного для поиска целей в небе. Сбоку также прикреплено устройство лазерного наведения. На мачте в задней части робота установлена камера типа GoPro.
Оружием на робопсе можно управлять дистанционно с помощью планшетных устройств. На башне четвероногого робота изображен логотип Лаборатории прикладной физики Университета Джона Хопкинса, которая уже давно поддерживает передовые исследования и разработки вооруженных сил США, в том числе посредством быстрого прототипирования.
В качестве противодрона собака может проникать в места, недоступные для человека, и выходить из них, чтобы обеспечить себе лучшую точку обзора или расширить поле огня для защиты от приближающихся БПЛА. Военнослужащие смогут атаковать вражеские дроны, оставаясь при этом в укрытии.
Однако это не означает, по словам автора, что робопсы, охотящиеся на беспилотники и вооруженные винтовками пехотного типа, смогут полностью устранить угрозы, исходящие от БПЛА. США сейчас стремятся создать более широкую многоуровневую защиту от дронов.
Любые робопсы, вооруженные винтовкой, могут использоваться не только против дронов, но и против других целей. Командование сил специальных операций Корпуса морской пехоты США (MARSOC) тестирует квадрупед Ghost Robotics Vision 60, вооруженный винтовкой и оснащенный робототехническим зрением. А обычные подразделения морской пехоты испытывают другие типы робопсов, оснащенных противотанковыми ракетными установками.
Множество невооруженных робопсов уже несут ограниченную службу в армии США, выполняя различные функции, включая патрулирование периметра вокруг дружественных баз.
Как отмечает автор, вооруженные квадрупеды все чаще задействуются в армии США, а теперь еще и в качестве охотников на враждебные дроны.
Робопсов называются по-разному: квадрупеды, четвероногие шагающие роботы, собаки-роботы. Используют их тоже по-разному: доставка посылок, обследование промышленных объектов и объектов жилой недвижимости, осуществление видеосъемки, отслеживание соблюдения правил дорожного движения. Некоторые производители робопсов призывают использовать их продукцию только в мирных целях.
Марина Светлова