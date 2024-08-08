Армия США испытывает робопса с турелью для охоты на беспилотники

The WarZone описывает нового робопса так: противодрон состоит из небольшой турели во фронтальной части робопса, на которой закреплена винтовка AR-15. Сверху имеется электрооптическая система прицеливания (с надписью «одинокий волк» сбоку) с большим объективом. Это говорит о возможности инфракрасного тепловидения, особенно полезного для поиска целей в небе. Сбоку также прикреплено устройство лазерного наведения. На мачте в задней части робота установлена камера типа GoPro.