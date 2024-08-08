Путин подписал закон о ратификации протокола с Беларусью о взыскании алиментов

Соглашение о взыскании алиментов было заключено между двумя странами в 2015 г. и с того момента успешно применяется. Но впоследствии стороны приняли решение внести в него коррективы для повышения эффективности взыскания алиментов и подписали соответствующий протокол 13 декабря 2023 г. в Минске.
Госдума России ратифицировала протокол 30 июля, Совет Федерации одобрил закон 2 августа. Белорусская сторона ратифицировала документ в мае 2024 г. Согласно протоколу, если у взыскателя отсутствуют сведения о месте жительства, нахождения, пребывания должника, документы о взыскании алиментов могут быть направлены для исполнения по известному адресу организации или лица, выплачивающего должнику доход. При этом в случае изменения источника выплат документ подлежит дальнейшему исполнению на территории страны пребывания должника в соответствии с ее национальным законодательством.