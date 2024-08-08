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Путин подписал закон о ратификации протокола с Беларусью о взыскании алиментов

Президент России Владимир Путин подписал закон о ратификации протокола о внесении изменений в соглашение между Россией и Беларусью о порядке взаимного исполнения судебных постановлений по делам о взыскании алиментов. Документ опубликован на российском официальном интернет-портале правовой информации 8 августа, сообщает корреспондент агентства «Минск-Новости».

Соглашение о взыскании алиментов было заключено между двумя странами в 2015 г. и с того момента успешно применяется. Но впоследствии стороны приняли решение внести в него коррективы для повышения эффективности взыскания алиментов и подписали соответствующий протокол 13 декабря 2023 г. в Минске.

Госдума России ратифицировала протокол 30 июля, Совет Федерации одобрил закон 2 августа. Белорусская сторона ратифицировала документ в мае 2024 г. Согласно протоколу, если у взыскателя отсутствуют сведения о месте жительства, нахождения, пребывания должника, документы о взыскании алиментов могут быть направлены для исполнения по известному адресу организации или лица, выплачивающего должнику доход. При этом в случае изменения источника выплат документ подлежит дальнейшему исполнению на территории страны пребывания должника в соответствии с ее национальным законодательством.

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