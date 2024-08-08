В США назвали цель операции ВСУ в Курской области

«Некоторые аналитики предположили, что целью Киева может быть прекращение всех поставок российского газа в Европу в качестве рычага давления. В четверг газ все еще поступал через Суджу, последний действующий пункт отгрузки трубопровода [в Европу]», — говорится в публикации.