Власти Косово оставили сербов без денег

В ходе проведенной на этой неделе синхронизованной акции косовская полиция заняла все девять отделений «Почты Сербии», расположенных на севере Косово, где проживают преимущественно сербы. Отделения были закрыты и опечатаны. Свою акцию Приштина объяснила тем, что «Почта Сербии» работает в Косово без разрешения местных властей и без лицензии. «Параллельным структурам и незаконным активностям нет места в Косово», — объявил косовский вице-премьер Бесник Бислими, представляющий Приштину на ведущихся под эгидой ЕС переговорах с Белградом о нормализации отношений.
Тем самым проживающие на косовском севере сербы оказались лишены единственного функционировавшего до сих пор легального канала получения из Сербии зарплат, пенсий, пособий и денежных переводов. Все это было и так сильно осложнено после недавнего запрета косовскими властями хождения сербских динаров, теперь же денежные поступления из Сербии для местных сербов оказались вообще недоступны.
Белград ожидаемо жестко отреагировал на акцию Приштины. Президент Сербии Александр Вучич обвинил премьера Косово Альбина Курти в «сознательном провоцировании вооруженного конфликта, организованном при поддержке некоторых западных стран». «Курти хочет до американских президентских выборов и возможных перемен в Белом доме вызвать конфликт и столкнуть нас с НАТО», — объявил сербский президент.
Так, бывший министр иностранных дел Косово Петрит Селими предположил, что закрытие почт было продиктовано предвыборными соображениями в расчете на голоса националистически настроенных избирателей. «Правительство закрыло почтовые отделения на севере по одной-единственной причине — из-за предстоящих в Косово парламентских выборов», — заявил он.
Осудили действия Приштины и на Западе. «Все это ведет к дальнейшей эскалации», — выразил озабоченность Евросоюза его представитель Петер Стано. «Несогласованные акции представляют большую опасность для граждан Косово и военных из состава KFOR, вызывают ненужный рост напряженности в регионе и подрывают репутацию Косово», — заявили в посольстве США в Приштине. А в посольстве Германии предупредили: «Односторонние акции не только противоречат достигнутым соглашениям, но и угрожают блокированием запроса Косово на интеграцию в ЕС».
Они объявили о решении открыть мост через реку Ибар, разделяющую сербскую и албанскую части северного города Косовска-Митровица. Этот мост в последние годы не раз становился местом ожесточенных сербско-албанских столкновений.
В среду сербы провели митинг на северном берегу Ибара, протестуя против открытия моста для транспорта. До сих пор по согласованию сторон он использовался только пешеходами. Сейчас его охраняют натовские военные из состава KFOR.
Александр Вучич призвал командование KFOR «отреагировать как подобает» и «не допустить марша через мост албанцев», пригрозив в противном случае жесткой реакцией Белграда. В ответ Альбин Курти обвинил сербского президента в «создании атмосферы страха и провоцировании реакции KFOR».
Вдобавок ко всему в эту пятницу для проживающих в Косово сербов истекал срок обязательной замены выданных в Сербии водительских прав на косовские. Невыполнение этого требования грозит огромным штрафом и конфискацией автомобиля. И хотя в четверг власти продлили срок замены на две недели, напряженности это не сняло. Белград и Приштина продолжают опасно балансировать на грани новой конфронтации.