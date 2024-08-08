Власти Косово оставили сербов без денег

Белград опасается «марша албанцев» на север. Сербия и Косово подошли к грани, за которой между ними может начаться новый конфликт. Приштина закрыла все отделения «Почты Сербии» на севере Косово, перекрыв единственный легальный канал получения местными сербами денежных средств из Белграда. Кроме того, косовские власти объявили о решении открыть охраняемый натовскими военными мост через реку Ибар, разделяющую сербскую и албанскую части города Косовска-Митровица. Президент Сербии Александр Вучич обвинил Косово в «провоцировании вооруженного конфликта» и призвал Запад «не допустить марша албанцев через мост», направив туда натовские войска из состава KFOR, и заставить Приштину снять блокаду почтовых отделений. С подробностями — корреспондент «Ъ» на Балканах Геннадий Сысоев.