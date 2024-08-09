При выполнении боевых задач на СВО погиб житель Прикамья Александр Абдулов

Житель Пермского края Александр Абдулов погиб при выполнении боевых задач в ходе СВО, сообщает администрация Суксунского городского округа.
Запись о гибели военнослужащего появилась на официальной странице мэрии вечером 8 августа. В ней говорится, что Александр Абдулов погиб во время спецоперации. Дата смерти и точные обстоятельства не раскрываются. Администрация не уточняет, когда житель Суксунского округа отправился в зону СВО.
«Выражаем глубокие соболезнования семье и близким погибшего», — говорится на странице муниципалитета.
Прощание с погибшим военнослужащим пройдёт 10 августа. Оно состоится в Агафоновском доме культуры в деревне Агафоново. Панихида начнётся в 12:00.
Напомним, ранее стало известно о ещё двух погибших в ходе спецоперации жителях Пермского края. 27 июля оборвалась жизнь 39-летнего командира танка Дмитрия Соснина. Прощание с ним прошло 7 августа. В тот же день похоронили погибшего на СВО Романа Горшкова из Частинского муниципального округа.