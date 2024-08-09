При выполнении боевых задач на СВО погиб житель Прикамья Александр Абдулов

Запись о гибели военнослужащего появилась на официальной странице мэрии вечером 8 августа. В ней говорится, что Александр Абдулов погиб во время спецоперации. Дата смерти и точные обстоятельства не раскрываются. Администрация не уточняет, когда житель Суксунского округа отправился в зону СВО.