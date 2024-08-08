Трамп считает, что США лишились уважения России и Китая

«Россия больше не уважает нас. Китай больше не уважает нас», — сказал он на пресс-конференции, которая проходит в его поместье в Мар-а-Лаго (штат Флорида). Трансляцию мероприятия ведет консервативная медиакомпания RSBN.
Трамп также считает, что украинского конфликта удалось бы избежать, если бы президентом США был он, а не Байден.
Кроме того, республиканец отметил, что у него были хорошие отношения с председателем КНР Си Цзиньпином. «У меня были очень хорошие отношения с Си Цзиньпином, их испортил COVID-19. Но я полагаю, что мы снова наладим отличные отношения. Это будут взаимовыгодные отношения», — заявил Трамп.