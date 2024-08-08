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Ермак сделал новое заявление о переговорах с Россией

МОСКВА, 8 авг — РИА Новости. Украинское руководство на данный момент не видит смысла в переговорах с Россией, заявил глава офиса Владимира Зеленского Андрей Ермак в интервью «Европейской правде».

Источник: © РИА Новости

«Мы четко понимаем, что никакого смысла в каких-либо переговорах <…> вот таких прямых, во-первых, на сегодня не существует. А вообще мы не видим в этом результата, который нужен Украине», — заявил он.

По словам киевского чиновника, Украина не готова идти на территориальные уступки и не согласится на новые минские договоренности.

Зеленский в последнее время все чаще заявлял о необходимости переговоров с Россией. Так, в интервью британскому телевидению он допустил возможность дипломатических контактов с представителями России, в том числе с президентом Владимиром Путиным. Об этом же сказал и украинский министр иностранных дел Дмитрий Кулеба во время визита в Китай. Как отметил представитель Кремля Дмитрий Песков, пока непонятно, что стоит за этими словами, и нужно подождать каких-либо конкретных действий.

В июне президент России Владимир Путин выступил с новыми мирными предложениями, предусматривающими признание статуса Крыма, ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей как регионов России, закрепление внеблокового и безъядерного статуса Украины, ее демилитаризацию и денацификацию, отмену антироссийских санкций. В Киеве эту инициативу отвергли.