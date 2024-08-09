Ермак заявил, что Украина не видит смысла в мирных переговорах с Россией

В Москве уже отмечали, что не собираются присутствовать на втором «саммите мира». Российский МИД назвал его «проталкиванием абсолютно тупиковой формулы Зеленского», а сам тон встречи ультимативным. Ультиматумы же Кремль не приемлет. Интервьюер напомнил Ермаку об этом обстоятельстве, на что тот заявил, что Россия не сможет проигнорировать встречу, если ее поддержат такие страны, как Китай и Бразилия.