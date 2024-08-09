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CNN: из-за атаки по Курской области в команде Сырского начался раскол

Из-за атаки по Курской области в команде главнокомандующего Вооруженными силами Украины Александра Сырского начался раскол. Об этом сообщает телеканал CNN.

Источник: AP 2023

Утверждается, что часть украинского командования, особенно «молодые» генералы, отказываются вести боевые действия «на истощение» и нести значительные потери, которые неизбежны при операциях, подобных атаке на Курскую область.

Как отмечает телеканал, раскол в команде Сырского уже вышел в публичное поле.

Утром 6 августа солдаты ВСУ попытались пересечь границу и зайти на территорию Курской области. Министерство обороны РФ рассказало, что около 300 украинских военных атаковали позиции российских войск у населенных пунктов Олешня и Николаево-Дарьино. Для этого они использовали 11 танков и более 20 боевых бронированных машин.

Позже продвижение украинских войск вглубь Курской области было остановлено. Об этом 7 августа заявил начальник Генерального штаба Вооруженных сил (ВС) РФ Валерий Герасимов.