Утверждается, что часть украинского командования, особенно «молодые» генералы, отказываются вести боевые действия «на истощение» и нести значительные потери, которые неизбежны при операциях, подобных атаке на Курскую область.
Как отмечает телеканал, раскол в команде Сырского уже вышел в публичное поле.
Утром 6 августа солдаты ВСУ попытались пересечь границу и зайти на территорию Курской области. Министерство обороны РФ рассказало, что около 300 украинских военных атаковали позиции российских войск у населенных пунктов Олешня и Николаево-Дарьино. Для этого они использовали 11 танков и более 20 боевых бронированных машин.
Позже продвижение украинских войск вглубь Курской области было остановлено. Об этом 7 августа заявил начальник Генерального штаба Вооруженных сил (ВС) РФ Валерий Герасимов.