В США заявили о переброске на Ближний Восток большого числа военных

«Мы направили ужасно много военной силы в регион», — сообщил он журналистам на спецбрифинге.
Чиновник добавил, что американские власти хотят быть готовыми к любым возможным формам эскалации.
ВАШИНГТОН, 9 авг — РИА Новости. США перебросили на Ближний Восток «ужасно много военной силы» на фоне угрозы эскалации в регионе, заявил высокопоставленный представитель Белого дома.
«Мы направили ужасно много военной силы в регион», — сообщил он журналистам на спецбрифинге.
Чиновник добавил, что американские власти хотят быть готовыми к любым возможным формам эскалации.