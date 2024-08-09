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В США заявили о переброске на Ближний Восток большого числа военных

ВАШИНГТОН, 9 авг — РИА Новости. США перебросили на Ближний Восток «ужасно много военной силы» на фоне угрозы эскалации в регионе, заявил высокопоставленный представитель Белого дома.

Источник: AP 2023

«Мы направили ужасно много военной силы в регион», — сообщил он журналистам на спецбрифинге.

Чиновник добавил, что американские власти хотят быть готовыми к любым возможным формам эскалации.