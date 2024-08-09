В администрации США заявили, что готовы к любым действиям Ирана против Израиля

«Мы считаем, что у Ирана нет абсолютно никаких законных оснований для вооруженной атаки на Израиль, которой он продолжает угрожать. Но знайте, что мы будем готовы к любым непредвиденным обстоятельствам», — сказал он.
Чиновник напомнил, что США усилили военное присутствие на Ближнем Востоке в связи с возможным ударом по Израилю.
Представитель американской администрации также добавил, что, по мнению Вашингтона, удар по Израилю будет иметь весомые последствия для Ирана. «Я думаю, что последствия такого прямого нападения могут быть значительными, в том числе для Ирана, его экономики и всего остального, о чем, как я знаю, беспокоится новое правительство», — утверждал он. Чиновник отметил, что США делают все возможное, чтобы сдержать возможную атаку. «Мы делаем все, что в наших силах, чтобы сдержать эту атаку, подавить эту атаку, когда она состоится, и продемонстрировать Ирану, что есть лучший вариант развития событий, чем военное нападение», — добавил он.
Новое обострение ситуации на Ближнем Востоке началось после гибели в Тегеране председателя политбюро ХАМАС Исмаила Хании и ликвидации в Бейруте одного из командиров военного крыла ливанского шиитского движения «Хезболлах» Фуада Шокра. Иран, ХАМАС и «Хезболлах» возложили ответственность за случившееся на Израиль и заявили, что не оставят это без ответа. Власти еврейского государства гибель Хании не комментируют, а ликвидацию Шокра назвали ответом на обстрел друзского поселка Мадждаль-Шамс на Голанских высотах, где погибли 12 человек. «Хезболлах» свою причастность к этому инциденту отрицает.