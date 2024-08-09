В администрации США заявили, что готовы к любым действиям Ирана против Израиля

Представитель американской администрации также добавил, что, по мнению Вашингтона, удар по Израилю будет иметь весомые последствия для Ирана. «Я думаю, что последствия такого прямого нападения могут быть значительными, в том числе для Ирана, его экономики и всего остального, о чем, как я знаю, беспокоится новое правительство», — утверждал он. Чиновник отметил, что США делают все возможное, чтобы сдержать возможную атаку. «Мы делаем все, что в наших силах, чтобы сдержать эту атаку, подавить эту атаку, когда она состоится, и продемонстрировать Ирану, что есть лучший вариант развития событий, чем военное нападение», — добавил он.