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В администрации США заявили, что готовы к любым действиям Ирана против Израиля

ВАШИНГТОН, 9 августа. /ТАСС/. Соединенные Штаты готовы к любым действиям в отношении Израиля со стороны Ирана, но считают, что легитимных оснований для атаки у Тегерана нет. Об этом в четверг заявил представитель администрации США высокого ранга на специальном онлайн-брифинге для журналистов, посвященном переговорам о прекращении огня в секторе Газа.

Источник: AP 2023

«Мы считаем, что у Ирана нет абсолютно никаких законных оснований для вооруженной атаки на Израиль, которой он продолжает угрожать. Но знайте, что мы будем готовы к любым непредвиденным обстоятельствам», — сказал он.

Чиновник напомнил, что США усилили военное присутствие на Ближнем Востоке в связи с возможным ударом по Израилю.

«Мы перебросили в регион огромное количество военных сил, в том числе [самолеты] F-22, которые должны прибыть сегодня. Так что мы будем готовы к любым непредвиденным обстоятельствам», — подчеркнул он.

Представитель американской администрации также добавил, что, по мнению Вашингтона, удар по Израилю будет иметь весомые последствия для Ирана. «Я думаю, что последствия такого прямого нападения могут быть значительными, в том числе для Ирана, его экономики и всего остального, о чем, как я знаю, беспокоится новое правительство», — утверждал он. Чиновник отметил, что США делают все возможное, чтобы сдержать возможную атаку. «Мы делаем все, что в наших силах, чтобы сдержать эту атаку, подавить эту атаку, когда она состоится, и продемонстрировать Ирану, что есть лучший вариант развития событий, чем военное нападение», — добавил он.

Новое обострение ситуации на Ближнем Востоке началось после гибели в Тегеране председателя политбюро ХАМАС Исмаила Хании и ликвидации в Бейруте одного из командиров военного крыла ливанского шиитского движения «Хезболлах» Фуада Шокра. Иран, ХАМАС и «Хезболлах» возложили ответственность за случившееся на Израиль и заявили, что не оставят это без ответа. Власти еврейского государства гибель Хании не комментируют, а ликвидацию Шокра назвали ответом на обстрел друзского поселка Мадждаль-Шамс на Голанских высотах, где погибли 12 человек. «Хезболлах» свою причастность к этому инциденту отрицает.