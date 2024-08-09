Выборы-2024 в Хабаровском крае могут стать самыми конкурентными в стране

8 сентября в Хабаровском крае, как и по всей России, пройдёт Единый день голосования. В этот день состоятся выборы на двух региональных уровнях: досрочные выборы губернатора Хабаровского края и выборы депутатов в краевую Думу. Кроме того, пройдёт 41 муниципальная избирательная кампания.
Накануне в правительстве края на заседании рабочей группы обсудили вопросы оказания содействия избирательным комиссиям и обеспечения безопасности избирателей. Как сообщил председатель избирательной комиссии Хабаровского края Денис Кузьменко, регистрация кандидатов продлится до конца рабочей недели. На данный момент выдвинулось 1377 кандидатов, 455 из которых уже зарегистрированы.
— Выборы пройдут в три дня 6, 7 и 8 августа, в них участвуют кандидаты от 11 политических партий, при этом этом допущены кандидаты с самыми разными точками зрения, — комментирует политолог Дмитрий Ноженко. — Избирателям есть, из кого выбрать. Есть уверенность, что выборы в Хабаровском крае станут одними из самых конкурентных в стране. Предполагается, что в Выборах-2024 потенциально сможет поучаствовать свыше 945 тысяч жителей.
По словам Дениса Кузьменко, к работе на выборах готовятся 23 территориальные избирательные комиссии (ТИК) и 741 участковая избирательная комиссия (УИК). 16 ТИК и 21 УИК будут отвечать за организацию и проведение выборов в органы местного самоуправления. Всего на выборах будет замещено 285 мандатов. Денис Кузьменко отметил, что участки для голосования оборудуют в том числе на судах, в отдаленных территориях, проголосовать можно будет и из СИЗО. Маломобильные люди и граждане, имеющие уважительные причины, смогут сделать свой выбор из дома. Для этого нужно будет заранее подать заявление в любой удобной форме в избирательную комиссию, начиная с 29 августа до 14:00 8 сентября 2024 года. — На 388 участках у нас будет вестись видеонаблюдение. В выборах задействуют 85 комплексов обработки избирательных бюллетеней. Для всех вопросов в крае запущена «горячая линия» с хабаровским номером 308−222 , — сказал Денис Кузьменко.
В дни голосования патрулировать общественные места выйдут не только полицейские, но и сотрудники ЧОПов и общественных подразделений. Для критических ситуаций силовики предусмотрели резерв сил и средств. Пожарную безопасность проконтролируют сотрудники ГУ МЧС России по краю.
— До выборов остается не так много времени и их предстоит провести на высоком организационном уровне. В наши задачи входит соблюсти их легитимность и прозрачность. Прошу создать все условия для участия в голосовании избирателей, — подвела итог заседания заместитель главы администрации губернатора и правительства Хабаровского края Яна Черникова.
Напомним, 6, 7 и 8 сентября в регионе пройдёт 43 избирательные кампании:
— досрочные выборы Губернатора Хабаровского края.
— выборы депутатов Законодательной Думы Хабаровского края восьмого созыва.
— выборы депутатов Хабаровской городской Думы.
— выборы главы города Комсомольска-на-Амуре и Комсомольской-на-Амуре городской Думы.
— выборы главы Амурского муниципального района.
— выборы депутатов Собрания депутатов Бикинского муниципального округа первого созыва.
— 9 кампаний по выборам депутатов представительных органов муниципальных районов. Из них, 2 основные — в Нанайском и Тугуро-Чумиканском районах и 7 повторных и дополнительных.
— 6 кампаний по выборам глав городских и сельских поселений.
— 21 кампания по выборам депутатов представительных органов городских и сельских поселений.