Выборы-2024 в Хабаровском крае могут стать самыми конкурентными в стране

— Выборы пройдут в три дня 6, 7 и 8 августа, в них участвуют кандидаты от 11 политических партий, при этом этом допущены кандидаты с самыми разными точками зрения, — комментирует политолог Дмитрий Ноженко. — Избирателям есть, из кого выбрать. Есть уверенность, что выборы в Хабаровском крае станут одними из самых конкурентных в стране. Предполагается, что в Выборах-2024 потенциально сможет поучаствовать свыше 945 тысяч жителей.



По словам Дениса Кузьменко, к работе на выборах готовятся 23 территориальные избирательные комиссии (ТИК) и 741 участковая избирательная комиссия (УИК). 16 ТИК и 21 УИК будут отвечать за организацию и проведение выборов в органы местного самоуправления. Всего на выборах будет замещено 285 мандатов. Денис Кузьменко отметил, что участки для голосования оборудуют в том числе на судах, в отдаленных территориях, проголосовать можно будет и из СИЗО. Маломобильные люди и граждане, имеющие уважительные причины, смогут сделать свой выбор из дома. Для этого нужно будет заранее подать заявление в любой удобной форме в избирательную комиссию, начиная с 29 августа до 14:00 8 сентября 2024 года. — На 388 участках у нас будет вестись видеонаблюдение. В выборах задействуют 85 комплексов обработки избирательных бюллетеней. Для всех вопросов в крае запущена «горячая линия» с хабаровским номером 308−222 , — сказал Денис Кузьменко.