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NYT: «Хезболлах» может нанести первый удар по Израилю, а Иран атакует вторым

НЬЮ-ЙОРК, 9 августа. /ТАСС/. Ливанское шиитское движение «Хезболлах» может нанести первый удар по Израилю прежде, чем удар нанесет Иран, утверждает газета The New York Times со ссылкой на источники.

Два источника газеты в Израиле и высокопоставленный представитель разведки одной из западных стран заявили, что, исходя из последней информации, возможны два отдельных удара по еврейскому государству. При этом газета отмечает, что разведданных мало и они часто меняются.

8 августа телекомпания CNN утверждала, что «Хезболлах» может совершить нападение уже в ближайшие дни.

Газета Politico со ссылкой на американских чиновников ранее сообщила, что Иран может пересмотреть решение о проведении в ближайшие дни массированной атаки на Израиль в ответ на убийство главы политбюро палестинского радикального движения ХАМАС Исмаила Хании в Тегеране. По их словам, США все еще ожидают от Ирана какой-то реакции на убийство Хании, однако не считают, что в ближайшее время республика осуществит атаку на Израиль, поскольку Тегеран пересмотрел свой изначальный план ответа.

Очередной виток эскалации на Ближнем Востоке последовал за гибелью в Тегеране Хании и ликвидацией в Бейруте одного из командиров военного крыла шиитского движения «Хезболлах» Фуада Шокра. Иран, ХАМАС и «Хезболлах» возложили ответственность за случившееся на Израиль и заявили, что не оставят это без ответа.