NYT: «Хезболлах» может нанести первый удар по Израилю, а Иран атакует вторым

Газета Politico со ссылкой на американских чиновников ранее сообщила, что Иран может пересмотреть решение о проведении в ближайшие дни массированной атаки на Израиль в ответ на убийство главы политбюро палестинского радикального движения ХАМАС Исмаила Хании в Тегеране. По их словам, США все еще ожидают от Ирана какой-то реакции на убийство Хании, однако не считают, что в ближайшее время республика осуществит атаку на Израиль, поскольку Тегеран пересмотрел свой изначальный план ответа.