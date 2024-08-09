Штаб по организации помощи Курской области создали в Приангарье

6 августа на Курскую область со стороны Украины было совершено нападение. Есть погибшие и раненые. В том числе дети.
Мы не можем остаться в стороне от этой чудовищной трагедии, — подчеркнул Игорь Кобзев. — Принято решение оперативно организовать поддержку Курской области и ее жителям. На территории районов, подвергшихся атакам, остаются люди, которые нуждаются в элементарных вещах: воде, средствах первой необходимости. Мы на связи с коллегами и готовы оперативно отработать все необходимые вопросы.
Губернатор Игорь Иванович Кобзев дал поручение организовать штаб. Его возглавит Георгий Георгиевич Кузьмин, который будет выполнять задачи по координации этой работы, — рассказал председатель правительства Приангарья Константин Зайцев. — Важно определить точки взаимодействия с администрацией Курской области, которые они посчитают приоритетными. Нам необходимо помогать нашим гражданам. Иркутская область в 2019 году тоже пережила трудности, связанные с наводнением, тогда вся страна помогала Приангарью. Со своей стороны мы окажем всю необходимую помощь.
Первое заседание штаба уже состоялось. На нем приняли решение создать пункт временного размещения граждан, которые захотят приехать из Курской области в Приангарье. Пункт временного размещения оборудуют в социально-оздоровительном центре «Олхинский» (Шелеховский район). Там предусмотрят 40 мест. Помимо этого, Иркутская область готова принять детей из подвергшегося атаке региона. Для них подготовят места в оздоровительных лагерях и санаторно-курортных учреждениях.
На первом заседании штаба принято решение о развертывании на базе социально-оздоровительного центра «Олхинский» в Шелеховском районе пункта временного размещения. В нем будут подготовлены 40 мест для граждан, которые примут решение приехать в Приангарье. Также Иркутская область готова принять детей из Курской области. Для ребят подготовят места в детских оздоровительных лагерях и санаторно-курортных учреждениях.
Помочь может и любой житель Приангарья. Иркутское областное отделение «Российского Красного Креста» открыло специальный счет, куда можно переводить деньги для оказания материальной помощи.
Его реквизиты:
Иркутское областное отделение Общероссийской общественной организации «Российский Красный Крест»:
Расчётный счёт: 40703810318350100728
ПАО Сбербанк
БИК: 042520607
Корсчёт: 30101810900000000607
В назначении платежа указать:
ПОМОЩЬ ЖИТЕЛЯМ КУРСКОЙ ОБЛАСТИ.
Для жителей Курской области в Приангарье также будут собирать гуманитарную помощь. Сбор будет проходить на базе склада Иркутского регионального отделения Всероссийского студенческого корпуса спасателей по адресу: г. Иркутск, ул. Российская, 20. Сюда можно приносить воду, средства первой необходимости, пледы, постельное белье.