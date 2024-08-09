Штаб по организации помощи Курской области создали в Приангарье

Губернатор Игорь Иванович Кобзев дал поручение организовать штаб. Его возглавит Георгий Георгиевич Кузьмин, который будет выполнять задачи по координации этой работы, — рассказал председатель правительства Приангарья Константин Зайцев. — Важно определить точки взаимодействия с администрацией Курской области, которые они посчитают приоритетными. Нам необходимо помогать нашим гражданам. Иркутская область в 2019 году тоже пережила трудности, связанные с наводнением, тогда вся страна помогала Приангарью. Со своей стороны мы окажем всю необходимую помощь.