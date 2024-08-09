Лукашенко: Беларусь заинтересована в дальнейшем углублении взаимовыгодного сотрудничества с Сингапуром

«История суверенного Сингапура ярко свидетельствует о том, что в современном мире влияние и значимость государства определяются не только и не столько его размерами, географическим положением, наличием природных ресурсов, сколько силой духа и трудолюбием его народа», — отметил глава государства.
Александр Лукашенко обратил внимание, что наши страны связывают многолетние отношения дружбы и доверия, стремление к сохранению и укреплению независимости, устойчивого развития, повышению роли малых и средних государств на международной арене.
Президент подчеркнул: «Республика Беларусь заинтересована в дальнейшем углублении взаимовыгодного сотрудничества с Республикой Сингапур в сферах экономики, торговли, продовольственной безопасности, расширении межпарламентских, деловых и гуманитарных контактов».
Глава государства пожелал Президенту Сингапура и его близким здоровья и счастья, а жителям страны — процветания.